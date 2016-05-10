سيارة من الذهب تُذهل زوار أوتوميكانيكا دبي 2016

أعلن منظمو معرض أوتوميكانيكا دبي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، عن تألق السيارة الفاخرة بطلاء الذهب والتي يصل سعرها إلى مليون دولار، ولفتت سيارة نيسان آر35 جي تي-آر انتباه الحضور وزوار معرض قطع غيار السيارات في دورته الرابعة عشرة، والذي يختتم أعماله في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء.

وتطورت سيارة جودزيلا كونها سيارة أداء فائقة، وتم تصميم الطلاء الذهبي بصناعة يدوية عالية الجودة ليستغرق العمل لطلاء تلك السيارة الثمينة بالذهب أكثر من سبعة أشهر، وهي النموذج الفريد على مستوى العالم يُعرض للمرة الأولى في دبي من خلال معرض أوتوميكانيكا، ويبلغ سعة محرك السيارة 3.8 ليتر وقوة 545.

وتعد التكنولوجيا المستخدمة من أفخر أنواع الطلاء اليابانية "آرتي إيزاوا للطلاء" باستخدام تقنيات تاكومي لتوفر لمحبي السلع الفاخرة والفريدة من نوعها، وقد اختارت الشركة العارضة في أوتوميكانيكا إمارة دبي للترويج وإطلاق السيارة الفخمة.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: "لطالما تصدر أوتوميكانيكا دبي المشهد بالنسبة للمعارض التجارية المتخصصة في سوق قطع الغيار وإكسسوارات السيارات، ويسعدنا تألق الأفراد من العارضين واتخاذهم المعرض كمنصة للتواصل وإطلاق المنتجات الفاخرة للمرة الأولى".