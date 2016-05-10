سيدة لبنانية تحضر ثعبانا طوله 250 مترا إلى معرض باريسي!

افتتحت وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي معرض "إمبراطوريات" للفنان الصيني الفرنسي ‫هوانغ يونغ بنغ ‬في إطار القصر الكبير أو "غران باليه".

ويقام هذا المعرض ضمن سلسلة "مونيمنتا"، التي تقدم كل سنتين عملاً فنياً عملاقاً بالحجم وبالمعنى يحتل كل مساحة القصر الكبير، ويكون العمل الوحيد تحت سقف القصر الزجاجي الشهير.

ومعرض إمبراطوريات هو عبارة عن 305 "كونتينر" أو حاوية التي تستعمل لنقل البضائع عن طريق البحر تمثل العولمة وتجول الثروات. وقبعة كبيرة شبيهة بقبعة الإمبراطور الفرنسي نابوليون تمثل السلطة والمعارك للحصول عليها. وثعبان حديدي طوله 250 مترا يمثل المخاطر التي تهدد السلطة والثروات... يتجول الزائر تحتها وداخلها بين الكونتينرات أو الحاويات وتحت هيكل الثعبان أو في داخله عندما يلمس الأرض.

وتوجهت الأنظار خلال حفل الافتتاح إلى السيدة اللبنانية نايلة سعادة التي حسب تعابير بعض النقاد الفنيين الفرنسيين "أحضرت المعرض إلى باريس" لأنها ومؤسستها شركة النقل العالمية "سي ـم أي سي جي أم » CMA‪-‬CGM هي التي دعمت مشروع المعرض وأمنت نقل الثعبان العملاق من شانغهاي إلى باريس، كما أحضرت الثلاثمئة وخمس حاوية ورافعة لتثبيتها في داخل القصر الكبير الباريسي.

ونايلة سعادة هي زوجة رجل الأعمال اللبناني الأصل جاك سعادة رئيس شركة النقل البحري «CMA‪-‬CGM» التي تعتبر ضمن ثلاث أكبر شركات نقل بحري في العالم.