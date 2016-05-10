لندن.. سيارات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت شركة التوصيل أوبر Uber الثلاثاء خدمة uberWAV الموجهة للمقعدين من أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن سيارات أجرة تملك مكانا لكراسيهم المتحركة، في العاصمة البريطانية لندن.

وتوفر خدمة uberWAV، التي ستتوفر اعتبارا من الثلاثاء في كل أرجاء مدينة لندن، مركبات تملك منحدرًا يصعد من خلاله الراكب، إضافة إلى رافعة وأحزمة أمان لتثبيت الكرسي المتحرك.

وأوضحت أوبر أنه سيكون على المستفيدين من الخدمة الجديدة الانتظار أطول مقارنة بخدماتها الأخرى، وذلك نظرًا لقلة المركبات المتوفرة في الوقت الراهن.

وقالت الشركة إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة يُتوقع أن يُقدر زمن الانتظار بنحو 25 دقيقة في المناطق المركزية بلندن، وبما يقرب من 40 دقيقة في المناطق الأبعد، مع وجود خطة بإضافة المزيد من السيارات مع الوقت.

وتقول أوبر أيضًا إن سائقي خدمة UberWAV كلهم أكفاء ومؤهلون وقد حصلوا على تدريب خاص بالمعاقين. ثم إنهم خضعوا لنفس اختبارات السلامة التي يخضع لها سائقي خدماتها الأخرى.