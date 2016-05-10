"التحدي".. مساحات بصرية جديدة بجائزة حمدان للتصوير

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها السادسة والتي تأتي تحت عنوان "التحدي".

وكشف علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة، عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تبدأ مرحلةً مختلفة من خلال الخوض في مساحاتٍ بصريةٍ جديدة من خلال طرحٍ جريء يستوعب المستجدات الإبداعية للمصورين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف بن ثالث "بعد خمسة أعوامٍ من العمل الفنيّ والفكريّ في تعزيز وصقل ونشر ثقافة الصورة الأصيلة والتوعية بدورها البنّاء في صناعة الحضارة، وإهداء فرص الفوز لمجتمعات المبدعين حول العالم، تستكمل الجائزة رحلتها معكم في موسمها السادس، معلنةً "التحدي" محوراً رئيساً يستفز قريحة المصورين وقدراتهم وتحليلاتهم وترجماتهم من خلال عدسات الكاميرا لمعنى التحدي في حياتهم وجموح حضوره في تجاربهم الحياتية وخصوصية تعاطيهم معه".

وعن المحاور الثلاثة الجديدة قال بن ثالث "بعد مفهوم "السعادة" الانسيابيّ الجميل، نسمع نبرةً أعلى من خلال موضوع "التحدي" الذي يستنهض الهِمَم ويستدعي كامل مخزون الطاقة البصرية والذهنية لحصره في إطاراتٍ ذات بلاغةٍ ساحرة، ثم نخرجُ خارج إطار الصورة الواحدة باتجاه محورٍ خاص ومختلف في طبيعته ومتطلّباته، محورٌ يختبر ويستخرج الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرة السردية.