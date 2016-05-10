مأساة رياضية.. 3 وفيات في ملاعب الكرة خلال 3 أيام

بعد يومين على وفاة اللاعب الكاميروني باتريك إيكينغ، لاعب دينامو بوخاريست يوم الجمعة الماضي في الملعب أثناء مباراة بسبب أزمة قلبية، وانتشار فيديو له يظهر انهياره وسط الملعب ومسارعة الإسعاف لانتشاله، شهدت كرة القدم الكاميرونية مأساة ثانية غيبت جيانين كريستيل دجومنانغ، حارسة فريق فيمينا ستار إيبولورا، فقد توفيت جيانين كريستيل دجومنانغ أثناء إجرائها عمليات الإحماء قبل بداية لقاء فريقها مع لوفيس مانبروف ياوندي الأحد في إطار الدوري الكاميروني للسيدات.

وأعلن الاتحاد الكاميروني، الأحد 8 مايو، في بيان خبر وفاة حارسة المرمى، مشيرا إلى أن الاتحاد في انتظار تقرير رسمي عن الحادث.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة تصيب رياضياً الأسبوع المنصرم بعد أن عاشت كرة القدم الكاميرونية الحداد على وفاة اللاعب باتريك إيكينغ.

وكان ايكينغ البالغ من العمر 26 عاما، استلقى على ظهره داخل دائرة وسط الملعب دون أي احتكاك مسبق مع لاعب آخر في الدقيقة 71 من المباراة عندما كان دينامو متقدما 3-2 حسب شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك توفي اللاعب البرازيلي بيرناردو ريبيرو، لاعب فريبورجينس البرازيلي الحالي وفلامنغو السابق، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه السبت.

وسقط اللاعب البرازيلي خلال المباراة إثر أزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.