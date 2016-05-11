بعد 33 عاما زواج.. انفصال شارون وأوزي أوزبورن

أكدت شارون أوزبورن انفصالها عن مغني الهيفي ميتال أوزي أوزبورن بعد زواج دام 33 عاما.

وردا على سؤال عما إذا كانت قد طردت زوجها من المنزل العائلي، قالت في تصريحات لقناة "سي بي أس" إن "هذا صحيح"، لكنها أوضحت أن أوزي عاد لاحقا إلى بيتهما في لوس أنجلوس وأنها هي التي قامت بمغادرته.

وكانت مجموعتا "إي! نيوز" و"إنترتاينمت تونايت" المتخصصتان في أخبار المشاهير قد كشفتا الأحد أن الزوجين قررا الانفصال.

وصرحت شارون أوزبورن البالغة من العمر 63 عاما "ليست لدي أدنى فكرة صراحة عما سأفعله" في الفترة المقبلة.

وكانت مجلة "بيبول" قد أفادت من جهتها أن الانفصال قد يكون ناجما عن شبهات في علاقة خارج إطار الزواج لمغني فرقة "بلاك ساباث".

ونفى أوزي البالغ من العمر 67 عاماً أن يكون قد غرق مجددا في دوامة تعاطي الكحول والمخدرات.

وكان والد شارون وكيل أعمال فرقة "بلاك ساباث" التي تأسست في برمنغهام (إنجلترا) والتي أطلقت موسيقى الهيفي ميتال في بداية السبعينيات.

وبعد زواجهما، تولت شارون إدارة مسيرة أوزي المنفردة قبل أن تنتقل إلى إدارة فرق هيفي ميتال أخرى.

وشارك الزوجان في بداية الألفية الثالثة مع اثنين من أولادهما الثلاثة في برنامج لتلفزيون الواقع بثته قناة "امي تي في".