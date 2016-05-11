بعد 46 عاماً.. عجوز في السبعين تلد طفلها الأول

لا يعي قيمة الأطفال إلا من حرم منهم، لعل هذا ما اختبرته امرأة هندية طوال 46 عاماً من الزواج منتظرة أن تسمع ضحكة طفل تملأ أرجاء بيتها.

إلا أن حلمها تحقق على ما يبدو بعد أن شارف عمرها على ما فوق السبعين، فأنجبت طفلها البكر والوحيد من زوجها البالغ من العمر 79 عاماً. فقد رزقت العجوز الهندية دالجندرDaljinder Kaur بطفلها أرمان بعد معالجة في مركز للعقم بولاية هاريانا الهندية.

ورغم تقدمهما في السن، أكد الوالدان الجديدان بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، أنهما على ثقة في صواب خيارهما، وأن السن المتقدم لن يمنعهما من التمتع بتجربة الأبناء، وأن الله لن يتخلى عن ابنهما لو ماتا قريباً، وأن أرمآن، رضيعهما، سيكون بين أيدٍ أمينة بعد رحيلهما عن الدنيا.