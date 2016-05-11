عبدالرحمن الراشد.. شخصية العام الإعلامية في منتدى دبي

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الكاتب والإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد بجائزة شخصية العام الإعلامية، وذلك في حفل جائزة الصحافة العربية في ختام فعاليات منتدى الإعلام العربي بمدينة دبي اليوم الأربعاء.

يذكر أن الراشد شغل منصب مدير عام قناة "العربية" بين عامي 2004 و2014، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة "أم بي سي"، يكتب في صحيفة الشرق الأوسط التي سبق أن ترأس تحريرها قبل انتقاله إلى قناة "العربية".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لـ"منتدى الإعلام العربي" في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الإعلام.. أبعاد إنسانية"، وذلك بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وبمشاركة أكثر من 2000 شخصية بارزة من كُتَّاب ومفكرين وقيادات إعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

هذا وتم توزيع جوائز الصحافة العربية ضمن حفل كبير في مركز دبي التجاري، ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة دبي للإعلام، والسيدة منى غانم المرّي، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي.

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وقد حضر الحفل نخبة من أهم الرموز والقامات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مختلف فنون العمل الإعلامي، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية أسماء الفائزين بجوائز الصحافة العربية للدورة الخامسة عشرة وهم:

شخصية العام الإعلامية: عبد الرحمن الراشد.

العمود الصحافي: إبراهيم العريس من صحيفة الحياة.

الصحافة الذكية: صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية.

الصحافة الاستقصائية: هدى زكريا ومحمد المندراوي صحيفة اليوم السابع .

الصحافة السياسية: عبدالله المدني ونشر في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الحوار الصحافي: فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة الوطن العمانية.

الصحافة التخصصية: فريق عمل من صحيفة الخليج الإماراتية.

الصحافة الرياضية: رضا سليم من صحيفة الاتحاد الإماراتية.

الصحافة الإنسانية: نعيمة السريدي من مجلة مغرب اليوم.

الصحافة الاقتصادية: أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية - كونا.

الصحافة الثقافية: مصطفى عبادة من مجلة الأهرام العربي.

الصحافة العربية للشباب: آيات الحبال من صحيفة المصري اليوم.

الصحافة العربية للشباب: عبير عيسى من مجلة كل الأسرة الإماراتية، وحليمة أبروك من صحيفة أخبار اليوم المغربية.

أفضل صورة صحافية: المصور محمد علي تركمان من وكالة رويترز.

الرسم الكاريكاتيري: موفق رشدي قات من سكاي نيوز عربية.

أسماء المرشحين

وكان نادي دبي للصحافة، الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، قد كشف عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن فئات الجائزة في دورتها الخامسة عشرة، ومن ضمنها فئة الصحافة الذكية التي تحظى للسنة الثانية على التوالي باهتمام منقطع النظير من قبل المؤسسات الصحافية العربية.

وضمت قائمة المرشحين 43 اسماً من الصحافيين إلى جانب المؤسسات الصحافية والإعلامية عن مختلف الفئات، وقد ضمت أسماء المؤسسات المرشحة عن فئة الصحافة الذكية صحيفة سبق الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، وصحيفة هسبريس الإلكترونية من المملكة المغربية، وصحيفة البيان من دولة الإمارات العربية المتحدة.

والمرشحون في فئة الصحافة العربية للشباب هم المهدي السجاري من صحيفة المساء المغربية، وعبير عيسى من مجلة كل الأسرة الإماراتية وأمجد ياغي من صحيفة الأخبار اللبنانية وحليمة أبروك من صحيفة أخبار اليوم المغربية ومحمد علي زيدان من صحيفة الوطن المصرية وآيات الحبال من صحيفة المصري اليوم.

وشملت الترشيحات في فئة الصحافة الاستقصائية عملاً بعنوان "أطفال التوحد فئران تجارب في عيادات طبية مخالفة" قدمه كل من مصعب الشوابكة وحنان خندقجي من موقع عمان نت، وعملاً بعنوان "الهروب إلى الموت.. عصابات تهريب شباب مصر إلى ليبيا"، قدمه كل من أحمد العميد ومحمد الخولي من صحيفة الوطن المصرية، وعملاً بعنوان "خداع المرضى بالخلايا الجذعية" قدمه كل من هدى زكريا ومحمد المندراوي من صحيفة اليوم السابع.

وفي فئة الحوار الصحافي، شملت الترشيحات "حوار مع السيد فينت سيرف" قدمته ميرنا الهلباوي من مجلة 7 أيام المصرية، و"حوار مع واسيني الأعرج" قدمه فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة الوطن العمانية، و"حوار مع نيكولا هينان" قدمته مارلين خليفة من صحيفة الرياض السعودية.

وعن فئة الصحافة التخصصية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "التعليم على خط النار - حاكم وطالب وبينهما إرهابى" قدمه كل من رشا الطهطاوي ومحمد أبو العينين من صحيفة المصري اليوم، وموضوعاً بعنوان "الابتكار نهج وأسلوب حياة" قدمه فريق عمل من صحيفة الخليج الإماراتية، وموضوعاً بعنوان "الحرب في زمن التغريدات.. تكنولوجيا المعارك الإفتراضية " قدمه محمد عبد السلام من صحيفة الدستور المصرية.

وعن فئة الصحافة الإنسانية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "رحلة البحث عن حياة بشرية داخل القطب المتجمد المغربي" قدمه إسماعيل عزام من صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية، وموضوعاً بعنوان "جرادة.. مدينة الموت من أجل الحياة" قدمته نعيمة السريدي من مجلة مغرب اليوم، وموضوعاً بعنوان "حقائق صادمة.. سجن النساء بأم درمان" قدمته سلمى المعروف من صحيفة اليوم التالي السودانية.

أما عن فئة الصحافة الاقتصادية فقد شملت الترشيحات، "مواردنا الطبيعية .. مليارات فى طي الإهمال" قدمه أحمد عامر عبدالله من صحيفة الأهرام المصرية، وملفاً بعنوان "حرب عالمية ثالثة على جبهة الاقتصاد" قدمه أيمن نبيل غانم من صحيفة النهار الكويتية، وموضوعاً بعنوان "تحرير أسعار الطاقة" قدمه أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وعن فئة الصحافة السياسية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "سيناريوهات ما بعد الاتفاق النووي" قدمه مالك عوني من مجلة السياسة الدولية المصرية، وموضوعاً بعنوان "الشبكة الاجتماعية والاقتصادية للإخوان والسلفيين في مصر" قدمه د. عمار علي حسن من صحيفة الأهرام المصرية، وموضوعاً بعنوان " الاتفاق "النووي" الإيراني .. التداعيات الإقليمية والدولية" قدمه د. عبدالله المدني وتم نشره في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وفي فئة الصحافة الرياضية فقد شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "التجنيس الرياضي.. التاريخ والقضايا والقوانين والفروع المنسية" قدمه محمد عواد من صحيفة سبورت 360 الإلكترونية، وموضوعاً بعنوان "رياضة الطفل العربي.. الصندوق الأسود" قدمه رضا سليم من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وموضوعاً بعنوان "10 سنوات من النفور تدعو لكشف المستور" قدمه إبراهيم موسى من صحيفة النادي الرياضي السعودية.

وعن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "أدب الزنوجة: الصوت يخترق جدار السوْط!" قدمه الحسن ولد المختار من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وموضوعاً بعنوان "روحانية المياه الفائضة" قدمه عبد العزيز جاسم من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وموضوعاً بعنوان "مشروعات فكرية حاولت تجديد الخطاب الدينى فى العصر الحديث" قدمه مصطفى عبادة من مجلة الأهرام العربي.

وعن فئة أفضل صورة صحافية ترشحت أعمال المصور عصام الريماوي من صحيفة الحياة الجديدة، وأعمال المصور عباس مومني من وكالة الصحافة الفرنسية، وأعمال المصور محمد علي تركمان من وكالة رويترز.

وعن فئة الرسم الكاريكاتيري، ترشحت للجائزة أعمال الرسام ماهر رشوان من جريدة الجريدة الكويتية، وموفق رشدي قات من سكاي نيوز عربية، وأسامة حجاج من صحيفة الوطن السعودية.

إلى ذلك، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وذلك على هامش حفل توزيع جائزة الصحافة العربية مساء اليوم.

ودعا بن راشد أعضاء اللجنة والقائمين عليها، والتي تعتبر احدى أهم فعاليات نادي دبي للصحافة، إلى تكريس جدية هذه الجائزة وأهميتها في تطوير العمل الصحافي ودور "صاحبة الجلالة" في تقويم الاعوجاج في المجتمعات العربية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنموي وغيرها من المجالات التي تمس حياة الناس مباشرة وتلامس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق على طريق العمل الوطني والقومي والإنساني وصولا إلى الأهداف السامية لمهنة الصحافة بكل تلاوينها.