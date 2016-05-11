"العربية" تعرض وثائقياً عن حساب المحرضين اليوم الخميس

تعرض قناة "العربية" وثائقي #حساب_المحرضين الذي سيلقي الضوء على بدء ملاحقة دعاة التحريض في #السعودية عبر مختلف المنصات، سواء عبر الخطب أو المواد المسموعة والمرئية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قصص منوعة لضحايا التحريض ومقابلات حصرية سيعرضها الفيلم الذي أنتجته قناة العربية وتم تصويره في السعودية ويبث اليوم الخميس السابعة مساء بتوقيت الرياض.

ويعرض الفيلم لقاءات من داخل سجن المباحث العامة للمشاركين مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في سوريا وكيف تم تجنيدهم ومن دفعهم وأثر عليهم للمشاركة مع التنظيمات الإرهابية.

وشهدت السعودية خلال الأعوام الماضية عدداً من العمليات الارهابية داخل السعودية والتي نفذها شباب سعودي تم تلويث أفكاره بطرق مختلفة إلى جانب خروج عدد من السعوديين للقتال في العراق وسوريا والمشاركة مع التنظميات المتطرفة خارجياً.