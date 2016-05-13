الماسة الزرقاء تسعى لتسجيل سعر قياسي في مزادات جنيف

ستباع الماسة الزرقاء المعروفة باسم "أوبنهايمر بلو" في المزاد في جنيف الأسبوع المقبل وقد تصبح الماسة المصقولة الأغلى في العالم على ما قالت دار كريستيز.

ويقدر سعر هذا الحجر الذي يتمتع بلون أزرق لماع وقد حولت الى خاتم ويبلغ وزنه 14,62 قيراط بين 38 و45 مليون دولار. وستعرض للبيع في 18 أيار/مايو.

وهي مصنفة في فئة "فانسي فيفيد بلو" اللون الاكثر ندرة بين الماس الازرق.

وقال جان مارك لونيل خبير المجوهرات لدى دار "كريستيز"، انها "ماسة رائعة وهي الاجمل التي رأيتها حتى الان وقد تحقق سعرا قياسيا".

والسعر القياسي لماسة زرقاء عائد الى "بلو مون جوزفين" البالغ وزنها 12,03 قيراط والتي بيعت بسعر 48,8 مليون دولار الى الملياردير من هونغ كونغ جوزف لو في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في جنيف.

وكانت ماسة "اوبنهايمر بلو" ضمن مجموعة خبير الماس اللندني الشهير سير فيليب اوبنهايمر (1911-1995) الذي كان يهيمن على السوق العالمية للماس عبر شركة دي بيرز.

وقد انتقلت ملكية الماسة مرات عدة بعد وفاة سير فيليب وهي تعرض للمرة الاولى للبيع في مزاد.

وقال لونيل "وحدها 0,5 % من الماسات في العالم زرقاء اللون وتصنف 1 % فقط من هذه النسبة في فئة "فانسي فيفيد بلو" الرائجة جدا بسبب نقاوتها ولمعان لونها".

وتنظم "كريستيز" و"سوذبيز" مرتين في السنة في جنيف في ايار/مايو وفي تشرين الثاني/نوفمبر مزادات للمجوهرات الراقية تسجل خلالها عادة اسعار قياسية. وتبدأ المزادات في 14 ايار/مايو وتنتهي في 18 منه.