متسلل يخترق حسابات زوجة رئيس البرازيل ويحاول ابتزازها

ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو"، أمس الخميس، أن الشرطة في البرازيل ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة اختراق حسابات إلكترونية لزوجة الرئيس المؤقت ميشال تامر ومحاولة ابتزازها ماليا بعد سرقة صور خاصة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة ألقت القبض على المتسلل وزوجته وأخت زوجته يوم الأربعاء. وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعقيب، قائلا إن التحقيقات جارية.

ومارسيلا تامر ملكة جمال سابقة عمرها 32 عاما، وهي زوجة نائب رئيسة البلاد ميشال تامر (75 عاما) الذي تولى السلطة الخميس بعدما أوقف مجلس الشيوخ الرئيسة ديلما روسيف عن العمل لستة أشهر لمحاكمتها عن انتهاك قوانين الميزانية.

وقالت الصحيفة إن المتسلل المزعوم اخترق هاتف مارسيلا وحساباتها على الإنترنت قبل شهر. وأضافت أنه حاول الحصول على أموال من أفراد أسرة تامر، لكنها لم تذكر أسماء من حاول ابتزازهم.