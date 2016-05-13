"سولار امبالس 2" تحط بأوكلاهوما بعد رحلة 18 ساعة

حطت طائرة "سولار إمبالس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل في تلسا في ولاية أوكلاهوما الأميركية، ليل الخميس الجمعة، منهية مرحلة جديدة في جولتها حول العالم.

وهبطت الطائرة التي يقودها السويسري برتران بيكار عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي (04:17 بتوقيت غرينتش) في مطار تلسا الدولي بعد رحلة استغرقت 18 ساعة و15 دقيقة آتية من فينيكس في ولاية أريزونا.

ولم يشارك الطيار الثاني في المشروع السويسري اندريه بورشبرغ في الرحلة هذه لأن الطائرة تتسع لشخص واحد.

وقال برتران بيكار من قمرة القيادة عند هبوط الطائرة: "لقد كانت الرحلة مثيرة جداً، خصوصاً الجزء الأول منها فوق أريزونا ونيومكسيكو لقد كانت المناظر رائعة".

وستقوم هذه الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية بمرحلة بعد أو مرحلتين في الولايات المتحدة قبل أن تصل إلى نيويورك.

ومن نيويورك، ستعبر المحيط الأطلسي وصولاً إلى أوروبا قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها في أبوظبي.

و"سولار امبالس 2" طائرة تجريبية رائدة تعمل ببطاريات تشحن بواسطة أكثر من 17 ألف خلية شمسية على جناحيها، وهي انطلقت من أبوظبي في 9 مارس من العام 2015، إلا أن الرحلة علقت 10 أشهر في هاواي.

والسبب في ذلك أن بطاريات الطائرة أصيبت بأضرار كبيرة أثناء تحليقها في المرحلة الثامنة بين اليابان وهاواي، لذلك ظلت على الأرض 293 يوماً لإتمام التصليحات ثم انتظار الأحوال الجوية المناسبة للإقلاع.

وتوقفت "سولار امبالس 2" خلال رحلتها في سلطنة عمان، ومنها توجهت إلى الهند ثم بورما قبل أن تصل إلى الصين حيث علقت حوالي الشهر، ومنها إلى اليابان قبل الانتقال إلى هاواي فكاليفورنيا.

وتبلغ سرعة الطائرة الوسطية 45 كيلومتراً في الساعة لكنها قد تتضاعف خلال تعرضها للشمس.