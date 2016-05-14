رأس خنزير و"إهانات" أمام منزل ميركل

أعلنت الشرطة الألمانية، أنها عثرت، السبت، أمام منزل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في دائرتها بشمال شرق ألمانيا على رأس خنزير و"كلمات مهينة" رفضت كشف ماهيتها.

وعثرت دورية للشرطة على رأس الحيوان قرابة الساعة 05,40 (03,40 ت غ) أمام منزل ميركل في سترالسوند عند حوض بحر البلطيق، حيث يتم انتخابها نائبة عن المنطقة منذ 26 عاما.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم شرطة نويبراندبورغ إعطاء أي تفاصيل عن الكلمات المهينة، مشيرا إلى أنها موجهة ضد المستشارة المحافظة.

وتعرضت ميركل لانتقادات شديدة بسبب سياسة اليد الممدودة التي اعتمدتها في ملف اللاجئين منذ صيف عام 2015. وخسرت بعضا من شعبيتها في نظر الألمان القلقين من وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015.

كذلك، قوبلت باستهجان داخل حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الذي يشهد اختراقا لـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي والمناهض للهجرة.