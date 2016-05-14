ابنة أردوغان تتزوج من "صانع طائرات من دون طيار"

احتفل بزواج الابنة الصغرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سمية من سلجوق بيرقدار الذي يصنع طائرات من دون طيار، السبت، في إسطنبول وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الزفاف حضره نحو 6 آلاف شخص. وقد نشرت صوراً للعروس البالغة من العمر 30 عاماً، وهي جالسة في سيارة الزفاف.

وللرئيس أردوغان وزوجته أمينة ابنان، البكر براق الذي نادراً ما يقوم بإطلالات علنية، وبلال، وابنتان هما سمية وإسراء.

وقد أغلقت عدة طرقات ووضعت حواجز إضافية حول قاعة الزفاف في ضاحية "كوجك جكمجة" على الضفة الأوروبية من اسطنبول، على ما ذكرت وسائل الإعلام.

وعملت سمية أردوغان، خريجة كلية الاقتصاد في لندن، مستشارة لحزب "العدالة والتنمية" في مجال السياسة الخارجية وقت كان والدها رئيس الوزراء، لكنها توقفت عن تقديم خدماتها الاستشارية للحزب عندما أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية سنة 2014. وهي حالياً نائبة رئيسة "جمعية النساء والديمقراطية" الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

أما زوجها فقد درس في جامعة إسطنبول التقنية وحاز شهادة دكتوراه من معهد "جورجيا للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة.

وهو مسؤول تقني في شركة عائلته "بايكر ماكينا" التي تصنع طائرات من دون طيار، وسبق لها أن شاركت في عدة مشاريع لتطوير الأنظمة الدفاعية في تركيا.