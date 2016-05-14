فرار نمرين من مأوى للأسود والنمور في هولندا

فر نمران من مأوى للأسود والنمور قرب قرية هولندية صغيرة، اليوم السبت، وبدأت الشرطة عملية بحث عنهما.

وجرى تحذير سكان قرية أولديبركوب التي يقطنها 1500 شخص في أقصى شمال هولندا، ومطالبتهم بالبقاء في منازلهم.

وذكر تقرير لقناة "أر تي إل" أن رجال شرطة وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة وطبيبا بيطريا مزودا بسلاح مخدر يبحثون عن النمرين.

وبعد أن أطلقت عملية البحث كتبت الشرطة تغريدة على تويتر قالت فيها "تم رصد النمرين ونعمل الآن على إعادتهما للمأوى".

ويوجد في القرية مركز فليدا الذي يستقبل النمور والأسود من السيرك وحدائق الحيوان ويعالجها، ويعمل على إيجاد مأوى أكبر لبعضها في جنوب إفريقيا.