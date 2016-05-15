شاهد.. حين تأخد البطات والإوزات مكان العارضات

كانت آخر شطحات عروض الأزياء تلك التي تتمايل فيها الكلاب أوالقطط المدللة على الممشى لتكون حديث العام والخاص، لكن في أستراليا اتسعت الدائرة لتشمل البطّ والإوز، ومن يدري من الفئة القادمة.

فعلا هو عرض أزياء من نوع آخر تترنح فيه البطات والإوزات بدل العارضات الحسنوات.

فقد شاركت مجموعة من البطات والإوزات الرشيقة في عرض أزياء من مهرجان "عيد الفصح الملكي" الذي يستمر على مدى 14 يوما، وهو أكبر حدث سنوي يقام في أستراليا، إذ يجذب أكثر من 900 ألف زائر يشاهده الأطفال والكبار.

وتمايلت الإوزات الرشيقات أمام المشاهدين عبر الممر الضيق لتعرض الأزياء التي ترتديها، وأضفت البهجة على قلوب المشاهدين في سيدني.

وفي نهاية العرض، استقبل الجمهور إوزة متبرجة وأنيقة مرتدية ثوب عروس رفقة إوز آخر بثوب عريس متألق.