جائزة حمدان للتصوير تعيد إطلاق مسابقة "إنستغرام"

أعلن علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إعادة إطلاق مسابقات التصوير عبر تطبيق "انستغرام" الشهير الخاص بالصور، والتي لاقت رواجاً كبيراً وحصدت شعبية واسعة في أوساط المصورين العام الماضي، حيث يتاح لكل مستخدمي التطبيق المشاركة في المسابقة من خلال التقاط صورة وتحميلها على حسابهم الشخصي مع استخدام الوسم الخاص بالمسابقة.

وعن هذه المسابقة صرّح بن ثالث بقوله "وصلتنا العديد من الطلبات لإعادة إطلاق المسابقة التي كانت بالفعل على أجندتنا لهذه الدورة.. أعتقد أن بساطة مبدأ المسابقة تأتي من عدم وجود شروط مقيّدة لها كما في محاور المسابقة الرئيسية، كما أن موضوعاتها وتواترها الشهريّ من أهم أسباب نجاحها وتصاعد عدد المشاركين فيها".

وأضاف أن الأمر المميّز لهذا العام هو طرحنا للمسابقة شهرياً من مايو الجاري وحتى فبراير 2017، لتوسيع نطاق المشاركات وتقديم فرصة المشاركة والفوز لأكبر عددٍ ممكن من المصورين.

وتابع بن ثالث "أطلقنا اليوم الأحد مسابقة شهر مايو وموضوعها "الطيور" حيث نقوم باستقبال المشاركات حتى نهاية يوم السبت المقبل (منتصف الليل بتوقيت الإمارات)، حيث تبدأ إجراءات التحكيم وتُعلن أسماء الفائزين الخمسة بميداليات الجائزة التقديرية نهاية شهر مايو، وستستمر المسابقة في الأشهر التالية على نفس المنوال مع تغيير المواعيد.