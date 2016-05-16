زواج ملكة جمال أميركا اللبنانية ريما فقيه يخطف الأنظار

احتفلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية اللبنانية ريما فقيه بحفل زفافها على خطيبها وسام صليبي أمس في لبنان حيث ظهرت ريما كعروس من ألف ليلة وليلة.

ولفتت فقيه الأنظار بفستانٍ مميز وخلّاب من تصميم المصمّم العالمي إيلي صعب، وتميزت إطلالتها بماكياج من توقيع خبير التجميل بسام فتوح، ووضعت أكسسوارا مميزا من أحجار الكريستال والشواروفكسي على رأسها.

أما وسام فارتدى تصميماً خاصاً من توقيع Dolce & Gabbana .

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القدّاس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة الصرح التي ازدانت بأجمل حلّة للاحتفال بـالزواج الأسطوري.

حضر الإكليل عدد من الشخصيّات الرسميّة والفنيّة والاجتماعيّة، وتبعه حفل أسطوري في "Château Musar" – غزير.

هذا وشارك عددا من نجوم لبنان والعالم حضوراً أو غناءً بهذا الزفاف ونذكر منهم "The Weeknd" و"Belly" و"French Montana" و"Massari" و"Waka Flocka" و" Gipsy Kings" الذين زاروا لبنان خصيصاً لهذه المُناسبة.

وقد شارك من لبنان كل من هيفا وهبي، وائل كفوري، جو أشقر، بالإضافة إلى أبرز الأسماء العالمية في الموسيقى والإنتاج الفني.

يُذكر أنّ وسام صليبي هو مُنتج وموسيقي عالمي، غادر لبنان بعمر الخمسة عشر عاماً إلى كندا ليتنقل فيما بعد بين أميركا وكندا بحكم عمله في القطاع الفنيّ، أسّس منذ حوالي العشر سنوات "SAL&CO" الذي أطلق من خلالها أسماء فنيّة وصلت إلى العالميّة أمثال النجوم "The Weeknd" و"Belly" و"Massari"...

أمّا ريما فقيه، فحملت لقب ملكة جمال أميركا لعام 2010، بعد أن فازت عام 2009 بمُسابقة ملكة جمال ميتشغان، اختيرت فقيه في العام 2011 ضمن قائمة " أقوى 100 امرأة عربيّة 2011" أريبيان بزنس.

وشاركت في برنامج تلفزيون الواقع"The Choice "على قناة "فوكس" في الـ 2012، ومن ثمّ في النسخة اللبنانيّة من "Dancing with The Stars" في العام 2015.