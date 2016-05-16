صدق أو لا تصدق.. سجين يبتلع هاتفاً محمولاً

في حادثة مثيرة للدهشة، ابتلع سجين يبلغ من العمر 29 عاماً هاتفاً محمولا، الأمر الذي جعله يتقيأ لمدة 4 ساعات قبل نقله إلى المستشفى.

وكان الأطباء وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، في حيرة من أمرهم أمام الحادثة التي وصفوها بالنادرة وكيفية استخراج الهاتف، حيث أوضحت الأشعة السينية على الصدر أن الجهاز مستقر في جزء من البطن فوق المعدة، بينما وبعد مرور 8 ساعات أظهر المسح بالأشعة أن الهاتف انتقل إلى المعدة واستقر بها.

وحاول الجراحون في مستشفى اديليد وميث بدبلن، في بداية الأمر استخراج الهاتف باستخدام المنظار وهو أنبوب رفيع ينتهي بكاميرا، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتطلب الأمر إجراء عملية شق بطن للتمكن من إخراج الهاتف الذي بلغت قياساته 6.8 × 2.3 × 1.1 سم، من معدة المريض.

وفي حالات شديدة الندرة تبلغ 1% فقط يتم التدخل جراحياً لاستخراج الأجسام الغريبة والتي يتم ابتلاعها غالباً عن طريق الخطأ، على حد قول الجراحين الذين قاموا بالعملية لمجلة طبية.

وبعد استخراج الهاتف المحمول تم إرساله إلى الطب الشرعي لفحصه ومعرفة الأسباب التي دفعت السجين لابتلاعه.

وكان الجراحون في مستشفى جامعة أكدنيز أنطاليا، قد لجأوا إلى عملية مماثلة في يناير الماضي لاستخراج مشط من بطن سيدة تركية استخدمته لدفع قرص دواء علق بحلقها.

ويعد ابتلاع الأجسام الغريبة كالعملات المعدنية هو الأكثر شيوعاً بين الأطفال دون سن الثالثة.