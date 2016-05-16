كتب "أمي ماتت ومات معها كل شيء" فاشتعلت مواقع التواصل

إجابة بسيطة، نابعة من ألمه خطها الطفل المصري محمد فوق ورقة الاختبار، كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وفطر القلوب.

فقد تناقل مغردون على "تويتر" صورة لسؤال ورد في امتحان اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية في مصر حول "فضل الأم العظيم على أبنائها" وإجابة محمد عبدالكريم حسن، 11 عاماً، الطالب في الصف الخامس الابتدائي في إحدى مدارس إدارة الشيخ زويد في شمال سيناء بمصر.

وبحسب الصورة التي تم تداولها فإن السؤال الذي وُجه للطالب جاء كالتالي: "للأم فضل عظيم على أبنائها.. اكتب في هذا الموضوع موضحاً فضل الأم عليك وواجبك نحوها".

إلا أن محمد لم يجد عبارة أكثر توصيفاً لهذا الحب فكتب ما كتب، معتبراً أنه بموت أمه فقد كل شيء وكل بهجة.

وبعد أن أثارت تلك الإجابة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في مصر، وصلت أصداؤها على ما يبدو لإدارة المدرسة، فقال عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في تصريح لليوم السابع إن إدارة الشيخ زويد التعليمية قررت منح التلميذ 11 من 14 في سؤال التعبير الإبداعي، كما أن المديرية ستكرمه في مقرها، تمنحه شهادة تقدير لرفع روحه المعنوية، لاسيما أن أمه توفيت منذ فترة قصيرة وهو لا يزال متأثراً بهذا الحادث الأليم.