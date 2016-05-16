بالفيديو.. ماعز بقدمين فقط

صدق من قال "إن الإرادة تصنع المعجزات"، وقد يصدق هذا المثل حتى مع الحيوانات، وهو لسان حال هذه الماعز التي ولدت بمقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين دون قدمين خلفيتين، وتعلمت المشي على طرفيها الأماميين منذ ولادتها.

وذكرت التقارير المحلية أن الماعز كانت عنيدة، وتعلمت الوقوف على طرفيها الأماميين بعد يوم من ولادتها، وفي وقت لاحق تعلمت المشي عليهما في أسبوع.

وتكهن الأطباء البيطريون أن الماعز الأم أصيبت في بطنها أثناء مشاجرة مع ماعز آخر قبل ولادتها، ما أثر على جنينها، خاصة أنها قامت بولادة اثنين من الحملان طبيعيين قبل هذه الماعز الغريبة.