نقل امرأة للمستشفى مع قرش متشبث بذراعها

نقلت امرأة هاجمتهما سمكة قرش عندما كانت تسبح في فلوريدا في جنوب شرقي الولايات المتحدة إلى المستشفى بشكل عاجل والسمكة لا تزال متشبثة بذراعها على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد قتل أحد السباحين سمكة القرش الصغيرة هذه بعيد الهجوم على ما ذكرت صحيفة "بالم بيتش بوست" من دون أن يتمكن أحد من نزعها عن ذراع الضحية.

وكان صغير القرش هذا البالغ طوله 60 سنتمترا قد غرز أسنانه بقوة في ذراع المرأة واضطرت فرق الإسعاف إلى وضع لوح لتسنيد الذراع والسمكة في آن خلال نقلها إلى المستشفى على ما أوضحت صحيفة "ساوث فلوريدا صن-سنتينل".

وتعرضت الضحية (23 عاما) للعض عندما كانت تسبح في مدينة بوكا راتون. وقد أتت بهدوء إلى مركز الإسعاف مع رفيقها الذي كان يحمل سمكة القرش التي كانت تتنفس بصعوبة إلا أنها لم تكن راغبة في ترك الضحية، وفقا للصحيفة.

وقد يصل طول هذا النوع من أسماك القرش إلى ثلاثة أمتار وهي تكثر على شاطئ فلوريدا المطلة على المحيط الأطلسي ولا تشكل خطرا على الإنسان عادة. وهي أسماك تنشط ليلا وتتغذى على الأسماك الصغيرة ومخلوقات بحرية أخرى وترصد خلال النهار في قعر المياه غير العميقة.

ونقلت صحيفة "صن-سنتينل" عن شاهد قوله إنه رأى قبيل الهجوم مصطافين يزعجون سمكة القرش هذه ويجرونها من ذيلها.