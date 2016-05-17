الحرس الثوري: كيم كارداشيان "عميلة معادية لإيران"

أتهمت إيران نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بأنها "عميلة معادية للدولة"، وتستخدم موقع التواصل "انستغرام" الذي تنشر من خلاله صورها كسلاحها، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن تايمز".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جهاز الحرب الإلكترونية، التابع للحرس الثوري، مصطفى علي زاده، "إنها تهدف للوصول للشباب والسيدات في إيران".

وأضاف علي زاده "أن الإدارة التنفيذية لموقع إنستغرام تدعم كارداشيان مادياً"، مشدداً على أن إيران تتعامل مع هذا الموضوع بجدية.

فيبدو أن الحرس الثوري الإيراني بدأ يشعر بالقلق من تعاظم نفوذ وشعبية مشاهير الغرب، ومنهم النجمة الأميركية كيم كاردشيان، بين الفتيات الإيرانيات خصوصاً في العاصمة طهران.

والاثنين، اجتمع نجوم تلفزيون الواقع وممثلات هوليوود والمعجبون على مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة العشرين من حفل جوائز "ويبي" في مدينة نيويورك حيث جرى تكريم عدة شخصيات، ومنهم كيم كاردشيان التي فازت بجائزة "تحطيم الإنترنت" بسبب وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حصل زوجها المغني كاني وست على جائزة "فنان العام".

و"تحطيم الإنترنت" هو مصطلح يشير إلى رواج موضوع ما على الإنترنت بشكل مكثف وعلى مستوى العالم لفترة طويلة.