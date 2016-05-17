انتشال أكبر حوت نافق بشاطئ الغرام بمطروح المصرية

انتشلت قوات الحماية المدنية بمطروح شمال مصر جثمان حوت نافق طوله ١٥ مترا عثر عليه الأهالي ملقى على شاطئ كليوباترا المعروف بشاطئ الغرام الواقع البحر المتوسط على بعد ١٠كيلو مترات غرب مرسي مطروح.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري لـ"العربية نت" إنه بالفحص تبين أن الحوت النافق يزن حوالي ٧ أطنان وينتهي إلى أسرة الثدييات من فصيلة الأحدب، وموطنه الأصلي المحيط الأطلسي ونزح إلى مياه البحر المتوسط للتزاوج إلا أنه نفق بسبب تواجده بعمق ١٠ أمتار في المياه .

وأضاف أنه يتمنى أن تقوم الحكومة بإرسال وفد علمي لدراسة الظاهرة واستئصال كبد الحوت للاستفادة منه في استخراج الزيت وعلاج الأمراض رافضا أن يتم دفن الحوت في الصحراء أو الجبال لخطورته بيئيا.

يذكر أن شاطئ الغرام هو الذي تم تصوير مشاهد فيلم "شاطئ الغرام" بطولة ليلي مراد وحسين صدقي على ضفافه في الأربعينيات من القرن الماضي.

من جانبه أصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن الآمن للحوت حيث تم عقد اجتماع تنسيقي اليوم بين وزارة البيئة ومحافظة مطروح بحضور المهندس محمد العيسوي مدير عام محميات المنطقة الشمالية واللواء علاء فتحي أبو زيد محافظ مطروح ومديرية الطب البيطري وهيئة الثروة السمكية ومديرية البيئة بمطروح لاختيار أفضل وسائل الدفن الآمن للحوت طبقاً للمعايير البيئية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على نقل الحوت إلى مكان بعيد عن الشاطئ وإعداد حفرة كبيرة تمهيدا لدفنه باستخدام الجير الحي والعزل البلاستيكي، وقامت المحافظة بتوفير كافة وسائل الدعم اللوجيستي والمعدات اللازمة لعمليات السحب والجر كما سيتم عمل سياج لحمايته من عمليات الحفر العشوائي للحفاظ على الهيكل العظمي له تمهيداً لنقله إلى متحف وادي الحيتان بالفيوم الذي يحتوي على هياكل حيتان وكائنات بحرية ترجع إلى حوالي 42 مليون سنة.

وأكد الدكتور البيلي حطب مدير عام المكتب الفني بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة أنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وخدمة المواطنين بلاغ بوجود الحوت تم الدفع بلجنه من المتخصصين من قطاع حماية الطبيعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت اللجنة بسحب الحوت إلى منطقة رملية بعد أن جرفته الأمواج نحو الشاطئ بمنطقة صخرية بالتنسيق مع محافظة مطروح.

وقال إن الحوت النافق يحتل المرتبة الأولى في القائمة الدولية الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض وهو من ضمن الكائنات البحرية المسجلة في المياه العميقة في البحر المتوسط والمحيطات، وقد تم تسجيل حالة نفوق لنفس النوع في عام 1908 ببورسعيد .