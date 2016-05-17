لماذا وجه عمدة لندن "المسلم" الدعوة لترامب لزيارة لندن؟

ليعرفه أكثر على الإسلام عن كثب، دعا عمدة لندن الجديد صادق خان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب لزيارة لندن بعد الحرب الكلامية التي انتشرت بينهما حول خطة ترامب بمنع المسلمين من دخول أميركا.

وخلال حرب التصريحات بينهما، أصر ترامب على وصف عمدة لندن بأنه يجهل تفاصيل خطته حول منع المسلمين من دخول أميركا والتي يخطط لاستثنائه منها، فيما تمسك خان بوجهة نظره والتي يتوقع من خلالها خسارة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل حال تمسكه بخطته "الخطيرة" والتي ستؤدي للانقسام على حد وصفه.

ووفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال خان وهو أول مسلم يشغل منصب عمدة لندن، خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" والذي يذاع على محطة "آي تي في" البريطانية: "أدعو دونالد ترامب لزيارة لندن ولقاء زوجتي المسلمة وابنتي، كما أدعوه للقاء أصدقائي وجيراني.. ولقاء مواطنين من بريطانيا.. بريطانيين مسلمين".

وأضاف خان: "أتمنى لو أستطيع أن أعلّم المرشح الجمهوري لرئاسة أميركا ما هو الإسلام.. وسأكون سعيداً جداً بذلك".

كما حذر خان الملياردير الأميركي من خطورة العبث بأمن العالم من خلال خلق صراع حضارات، موجهاً سؤالا لترامب: هل تقوم بمهمة "داعش" والمتطرفين نيابة عنهم بقولك إن الغرب يكره الإسلام؟

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لا يزال متمسكاً بوصف اقتراح دونالد ترامب بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة بـ"الخاطئ وسبب الخلاف".