مقتنيات لمارلين مونرو تجوب العالم لتباع بمزاد في لندن

تجوب مقتنيات عائدة للنجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو العالم اعتبارا من الأسبوع المقبل قبل مزاد "تاريخي" ينظم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مارتن نولان، المدير العام لدار "جوليينز اوكشينز" للمزادات في بيان "هو من أهم المزادات حول مارلين مونرو. هذه المجموعة المنوعة تعطي لمحة جميلة جدا عن أسطورة سينمائية".

وأكد بيان الدار "أنها أوسع مجموعة من المقتنيات البسيطة العائدة إلى مارلين مونرو تعرض في مزاد". ومن القطع المعروضة حقيبة يد صغيرة ورسوم بقلم الرصاص ودفتر شيكات وإيصالات سيارات أجرة، وتفاصيل ما أنفقته في العام 1962 سنة وفاتها".

وتعرض هذه المقتنيات اعتبارا من الأربعاء المقبل في لندن لمدة شهر قبل أن تمضي شهرا آخر في أيرلندا، وتسافر على متن السفينة "كوين ماري 2" بين محطات أخرى.

وستعرض هذه القطع للبيع في مزاد يقام في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب مجموعة من القطع والملابس التي ارتدتها في أفلام من بينها الفستان الأسود اللماع في فيلم "سوم لايك إيت هوت"، وقميص ضيق أخضر وبني ارتدته في فيلم "باص ستوب"، وأقراط للأذنين متدلية وضعتها في فيلم "هاو تو ماري ايه مليونير".

وتأتي هذه المجموعة من تركة عائلة لي ستراسبرغ، أستاذ التمثيل الشهير الذي علم "طريقته" الشهيرة إلى الكثير من النجوم، ومن بينهم مارلين مونرو.

وتوفيت مونرو في الخامس من آب/أغسطس 1962 من جرعة زائدة من الحبوب المنومة، وكانت النجمة الكبيرة والمثيرة لتحتفل بعيد ميلادها التسعين هذه السنة.