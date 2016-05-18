مشهد مذهل لشهاب يضيء سماء نيو إنغلاند

أضاء شهاب متوهج ليل منطقة نيو إنغلاند بشرق الولايات المتحدة وشرق كندا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، فأصاب الناس بالذهول ومنهم رجال شرطة صوروا المشهد بكاميرات سياراتهم.

وقالت جمعية الشهب الأميركية إن ضوءاً ساطعاً شق السماء بعد وقت قصير من الساعة 1250 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0450 بتوقيت غرينتش) فوق عدة ولايات امتدت من بنسلفانيا وحتى مين.

وصورت بعض كاميرات المراقبة المشهد.

وتشير بيانات إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إلى أن نحو 100 طن من الغبار والجسيمات المعروفة بالنيازك تدخل الغلاف الجوي للأرض كل يوم وأغلبها يكون صغيرا لدرجة يتعذر ملاحظته.

ونشرت إدارة شرطة بورتلاند في ولاية مين مقطعاً مصوراً يظهر الشهاب بعدما سجله رجل شرطة بكاميرا سيارة دورية. وسمع أحد الضباط وهو يقول "يا إلهي".

وتشير تقديرات ناسا إلى أن شهاباً بحجم سيارة يدخل الغلاف الجوي للأرض مرة كل عام في المتوسط، وهو ما يسفر عن توليد كرة من اللهب تأخذ الأنظار خلال احتراقها قبل وصولها للأرض.