ملياردير فرنسي يفتح جامعة مجانية في أميركا

أعلن رجل الأعمال الفرنسي كزافييه نيال مؤسس إحدى كبرى شركات الإنترنت في فرنسا أنه سيفتتح في الولايات المتحدة معهداً مجانياً للعلوم الرقمية على غرار "المدرسة 42" في باريس التي أسسها العام 2013.

وكتب نيال في تغريدة أن المعهد الجامعي لا يهدف إلى الربح، وأنه سيستقبل 10 آلاف طالب في فريمونت في كاليفورنيا.

وكزافييه نيال مؤسس شركة "فري" إحدى أكبر شركات الإنترنت في فرنسا، وهو سابع الأثرياء في بلده من حيث حجم الممتلكات، وتقدر ثروته بثمانية مليارات دولار، بحسب مجلة "فوربز".

وستبدأ الجامعة بتلقي الطلبات هذا الأسبوع، وتبدأ الدراسة فيها في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أعلنت في بيان.

وقد دفع كزافييه نيال من ثروته الخاصة مئة مليون دولار لهذا المشروع.

وتشبه هذه الجامعة "المدرسة 42" في باريس التي يدرس فيها حاليا 2500 طالب مجانا، وهي لا تشترط على الراغبين في الدخول إليها أي شهادات مدرسية.