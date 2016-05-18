150 ألف درهم إماراتي غرامة وترحيل لسيدة فتشت هاتف زوجها

أصدرت محكمة إماراتية حكماً بطرد امرأة عربية وتغريمها مبلغاً كبيراً إثر إدانتها بانتهاك خصوصيات زوجها، وفقاً للصحافة الإماراتية التي صدرت اليوم الأربعاء.

وخضعت المرأة للمحاكمة بسبب حصولها على الهاتف المحمول لزوجها، دون إذن منه لاشتباهها بأنه يقيم علاقة غرامية مع امرأة أخرى.

وإثر شكوى قدمها الزوج، أصدرت محكمة عجمان قرارها في 12 مايو الحالي بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية.

ودينت المرأة التي أقرت بالتهمة التي وجهها إليها زوجها بدفع غرامة قيمتها 150 ألف درهم (40 ألف دولار) وبالترحيل من الإمارات، وفقاً للمصدر.

والرجل وزوجته في الثلاثينات وهما من مواطني دول عربية، بحسب محامي المرأة.

الحكم استند إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على "الاعتداء على خصوصية الأشخاص" باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.