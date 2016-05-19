ريا أبي راشد حامل بالأحمر على سجادة "كان" الحمراء

كعادتها تتألق الزميلة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد كل عام في مهرجان كان السينمائي العالمي، ولكن حضورها في هذا العام للمهرجان الأشهر في العالم كان مختلفاً، فالزميلة حامل في شهرها الثامن ولكنها أرادت أن تغطي هذا الحدث الكبير فصادفتها عدسة "العربية" خلال صعود الدرج أو البساط الأحمر لفيلم «بنت مجهولة» للأخوين المخرجين البلجيكيين داردين وهي تقوم بعملها على أفضل وجه دون أن تظهر علامات التعب وبدون أن تبدو خائفة من الصعوبات ‫أمامها.