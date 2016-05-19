كندا.. احتجاز طائرة ملك أفريقي بسبب ديون

ذكرت وثائق قضائية كندية أن طائرة ملك سوازيلاند مسواتي الثالث احتجزت في كندا للمرة الثانية خلال عامين بسبب نزاع على ديون.

واحتجز رجل الأعمال السنغافوري شانموجا ريثينام وهو شريك أعمال قديم للملك مسواتي الطائرة هذا الشهر عن طريق محاكم كندية في أحدث مساعيه لتجميد الأصول الخارجية لملك سوازيلاند ضمن محاولاته استرداد نحو ثمانية ملايين دولار مستحقة له.



وقال بيرسي سيميلين المتحدث باسم حكومة سوازيلاند الأربعاء إن عاهل البلاد لا يدين لريثينام بأموال، مضيفا أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل نظرا لأن القضية معروضة حاليا على القضاء.



وطبقا للوثائق القضائية أمرت محكمة في تورونتو في الخامس من مايو إقليم أونتاريو باحتجاز طائرة مسواتي وهي من طراز مكدونالد دوجلاس دي.سي-9-87 خلال خضوعها لأعمال صيانة لدى شركة محلية.