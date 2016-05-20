تعرف على أول امرأة تتسلق قمة إيفرست 7 مرات

تسلقت امرأة نيبالية عمرها 42 عاما جبل إيفرست للمرة السابعة اليوم الجمعة لتحطم رقما قياسيا سجلته في السابق كأول امرأة تتسلق أعلى قمة في العالم 6 مرات.

وقال راجيف شريستا المسؤول بالشركة المنظمة للرحلة إن لاكبا شيربا التي تعمل بمتجر في كونيتيكت وصلت القمة التي يصل ارتفاعها إلى 8850 مترا من جانب التبت.

وأضاف شريستا "لقد حطمت رقمها القياسي." وكان بصحبتها مرشد نيبالي حتى وصولها إلى أعلى القمة.

وأوضح شريستا إنه بعد 3 ساعات تسلق أيضا 8 أعضاء من فريق روسي و8 مرشدين من نفس المسار.

ولاكبا شيربا واحدة من بين 11 ابنا لأسرة نيبالية في مقاطعة سانكواسابها بشرق البلاد حيث يقع جبل ماكالو خامس أعلى جبل في العالم.

ويتقاسم متسلقان آخران من عائلة شيربا رقما قياسيا بتسلق إيفرست 21 مرة وهو أعلى عدد مرات تسلق للرجال.