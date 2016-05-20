شاهد.. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترقص "كالينكا"

قامت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، بالرقص على أنغام الأغنية الشعبية التي تستحوذ على شهرة كبيرة بين الروس وتسمى "كالينكا"، وذلك خلال حفل استقبال للصحافيين في مدينة سوتشي الروسية على هامش قمة "روسيا-آسيان".

وكانت زاخاروفا خلال كلمتها أثناء اجتماعها مع الصحافيين، قد فاجأت الجميع بإعلانها، أنه في الحفل ستُلعب بعض الأغاني الشعبية الفلكلورية الروسية وأنها توعدهم بالرقص على أغنية "كالينكا".

يذكر أنه تجري في مدينة سوتشي الروسية قمة "روسيا - آسيان" بمشاركة العديد من زعماء وقادة دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي.