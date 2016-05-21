"قمر أزرق" يضيء سماء الأرض الليلة

عشاق الظواهر الفلكية الغريبة على موعد ليلة اليوم السبت عند الساعة 00:14 بتوقيت السعودية، مع ظاهرة "القمر الأزرق"، التي تحدث عندما يظهر القمر مكتملا مرتين في الشهر الواحد، في حين أن دورة القمر تستغرق شهرا كاملا، لذلك يعتبر من غير الطبيعي أن يظهر القمر كاملا مرتين خلال نفس الشهر.

وشهدت سماء كوكب الأرض العام الماضي حدوث "القمر المكتمل الثاني" ليلة يوم 31 يوليو، حيث إن "القمر المكتمل الأول" ظهر أيضا خلال الشهر ذاته يوم 2 يوليو. وستحدث الظاهرة المرة القادمة في شهر يناير عام 2018.

وبحسب علماء الفلك، فإن الظاهرة تحدث بشكل عام في المتوسط مرة كل سنتين إلى 3 سنوات.

وتقول إحدى الروايات إن السبب وراء تسمية القمر الثاني بـ" القمر الأزرق" يعود إلى كتاب تقويم المزارعين المرجعي القديم Old Farmer's Almanac، الذي صدر لأول مرة في أميركا وكندا عام 1792 عن التنبؤات المناخية وجداول المد والجزر والقمر والشمس، حيث إن تسجيل ظاهرة القمر الثاني في ذلك الكتاب كتب بالحبر "الأزرق" بدلا من الأسود المعتاد، ومن هنا جاءت تسمية "القمر الأزرق".

وهناك نوعان من تعريفات القمر الأزرق، بمعنى أنه يمكن وصفه بالبدر الثاني خلال شهر واحد، أو اكتمال القمر الثالث في موسم واحد يحتوي على أربعة أقمار كاملة، لذلك من الممكن لظاهرة "القمر الأزرق" أن تندرج تحت هاتين الفئتين.

ويحدث لبدر الكامل عادة، مرة واحدة في الشهر، وثلاث مرات في الموسم الواحد (صيف، شتاء، ربيع، خريف). ولكي يحدث اكتمال البدر أكثر من ذلك، يعد هذا الأمر نادر الحدوث، حيث يتم مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة في المتوسط.

وهناك نظرية أخرى لتسمية القمر باسم "الأزرق" في هذه الظاهرة، وهو أن الكلمة "blue" ربما تطورت من الكلمة القديمة "belewe" وتعني "خيانة"، حيث كان الناس في الماضي ربما يعتقدون بـ"خيانة" القمر لهم من خلال ظهوره غير المتوقع وخروجه عليهم في غير الموعد المحدد.