حاول الانتحار فألقى بنفسه بين أسود.. وخرج حياً

في حديقة سنتياغو للحيوانات بعاصمة تشيلي، ألقى شاب عشريني بنفسه في قفص أسود منتحراً، لكن الشاب نجا وقتل في الحادثة أسدان.

وأكدت السلطات في سنتياغو، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أسدين هاجما الشاب، بينما أفاد شهود عيان أن الشاب الذي ألقى بنفسه عارياً كان يتمتم بعبارات دينية.

ونقل الشاب (20 عاماً) واسمه - حسب وسائل إعلام محلية -فرانسو فيرادا رومان لمستشفى قريب ويرقد هناك في حالة خطرة.

لكن أسداً "لعب" في البداية مع هذا الشاب الذي حاول الانتحار، قبل أن ينقض عليه الحيوان المفترس مع آخر وينهشا جزءاً من جسده، إلا أن حراس الحديقة أطلقا النار وقتلا أسدين لإنقاذ حياة الشاب.

وروع المشهد زواراً كثيرين، ودفع آباء إلى تغطية عيون أطفالهم كما سبب خسارة للحديقة. ووجد في ملابس الشاب ملاحظة عرفوا من خلالها أن الشاب كان ينوي الانتحار.