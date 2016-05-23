الملكة رانيا تطلع على برامج التعليم المهني ببلجيكا

زارت الملكة رانيا العبدالله، الخميس، برفقة ملكة بلجيكا ماتيلد مدرسة المعهد التقني في مدينة بروج، حيث اطلعت على برامج التعليم المهني والتقني والفني وتعليم اللغة الهولندية للطلاب الذين وصلوا حديثاً لبلجيكا ومن بينهم اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء.

وهذه المدرسة الواقعة في إقليم فلاندرز والتابعة للمدرسة الكاثوليكية تطبق برنامجاً تعليمياً لمدة عام، يهدف إلى دمج غير المتحدثين بالهولندية في النظام المدرسي البلجيكي من خلال صفوف خاصة بالوافدين الجدد والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18، حيث يحصلون على 26 حصة للغة الهولندية في الأسبوع، وكذلك دروس في التدريب البدني والفنون.

وبحضور وزير التربية والتعليم للإقليم ومدير المدرسة استمعت الملكتان إلى شرح حول البرنامج التعليمي وتطبيقاته حيث يدرس في المدرسة 1320 طالباً، 76 منهم ملتحقون ببرنامج دمج غير المتحدثين بالهولندية، من أفغانستان وسوريا ونيبال ورومانيا وإيطاليا وجنسيات أخرى.

وخلال الزيارة تجولت الملكة رانيا في مرافق المدرسة واطلعت على المكتبة، والتقت عدداً من المعلمين والطلبة. كما تجولت في عدد من الصفوف الدراسية ومنها تصفيف الشعر وتعليم فن السيراميك، ودورة تدريبية للمطبخ، وأزياء من تصاميم الطلبة.

واستقلت الملكة رانيا أحد الباصات السياحية في جولة على المواقع الأثرية القديمة في مدينة بروج ومنها متحف سنتيانس.