بالصور.. ولي عهد الأردن يتخرج في جورج تاون بواشنطن

حضر العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا العبدالله، في العاصمة الأميركية واشنطن، حفل تخريج ابنهما الأكبر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، في جامعة جورج تاون، بعد أن أنهى دراسته في تخصص التاريخ الدولي.

وتعد جامعة جورج تاون صرحاً علمياً مميزاً على مستوى العالم، حيث تخرج فيها زعماء ورؤساء دول وحكومات مرموقون.

وكان في الماضي الملك عبدالله الثاني تابع فيها جزءا من دراساته الجامعية العليا.

وغرّدت الملكة رانيا العبدالله في هذه المناسبة المؤثرة قائلة: "يوم مميز عندما ترى أكبر أبنائك يتخرج في الجامعة - الأمير حسين لقد جلبت لنا الكثير من الفخر- في حفل تخريج الجامعة".

وولد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو أكبر أولاد الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، في العاصمة الأردنية عمان في 28 حزيران يونيو عام 1994.

وقد سمّاه الملك عبداللّه الثاني ولياً للعهد عام 2009.