جامعة بريطانية تمنح أنجلينا جولي لقب "أستاذة زائرة"

منحت جامعة "لندن سكول أوف إيكونوميكس" البريطانية العريقة الممثلة والمخرجة أنجلينا جولي-بيت لقب "أستاذ زائز".

وتعد جولي، وهي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من بين أربعة "أساتذة زائرين" سيساهمون في برنامج الماجستير الجديد حول "النساء والسلام والأمن" في الجامعة الرامي إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومساعدة النساء المتأثرات بالنزاعات في العالم.

وصرحت الممثلة البالغة من العمر 40 عاماً في بيان "أنا سعيدة جدا بإنشاء هذا البرنامج"، مضيفة "آمل أن تحذو مؤسسات جامعية أخرى هذا الحذو لأنه من الضروري توسيع دائرة النقاش حول سبل الارتقاء بحقوق المرأة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي تؤثر خصوصا على النساء".

ومن بين الأساتذة الآخرين المختارين، وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ.

وهو قد أطلق سنة 2010 بالتعاون مع أنجلينا جولي مبادرة للوقاية من أعمال العنف الجنسي في بؤر النزاع.

وسيقوم "الأساتذة الزائرون" بإلقاء محاضرات والمشاركة في ورش عمل وفعاليات عامة، وفق ما ذكرت جامعة "لندن سكول أوف إيكونوميكس".

ويمكن للطلاب التسجل في برنامج الجامعة "للنساء والسلام والأمن" اعتباراً من شهر أغسطس.