بالفيديو.. لماذا بكت ميريام فارس على مسرح "موازين"؟

أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلة مميزة ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان موازين في المغرب.

وقدمت ميريام على مدى أكثر من ساعة ونصف مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة فضلاً عن الأغنيات التراثية المغربية التي تحرص على تقديمها دائماً في حفلاتها المغربية، إلى جانب افتتاحها الحفل بنشيد "صوت الحسن".

وغنت ميريام على المسرح أغنية "غافي" التي خصصتها لابنها جايدن وطرحتها كفيديو كليب مؤخراً، وخلال أدائها الأغنية الرومانسية والمليئة بالحب ومشاعر الأمومة لم تستطع منع نفسها من البكاء والتأثر.

حضر الحفل أكثر من 100 ألف متفرّج، حيث أطربت ميريام الجمهور بأغنياتها مثل "حقلق راحتك"، "إيه بيحصل"، "واحشني إيه"، "أنانية"، "نفسي أقولهالك"، "بذمتك" و"أنا والشوق" التي ختمت بها الحفل، و"اتلاح"