مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المغرب العربي لعام 2016

فازت المغربية هند سداسي بلقب "ملكة جمال المغرب العربي" لعام 2016، في حفل نظم مؤخرا بالعاصمة اللبنانية برعاية نقابة المحررين الصحفيين وبدعوة من مكاتب "نوري ميدي".

وتوجت هند "24 سنة" بهذا اللقب، الذي ترشحت له 52 شابة من بلدان المغرب العربي، بعدما توفرت فيها جميع الشروط المطلوبة من طرف لجنة التحكيم، وهي المعايير المجتمعيةِ، الثقافية، والإنسانية في بلاد المغرب العربي.

وعبرت سداسي خلال كلمتها بمناسبة هذا التتويج، عن مدى سعادتها بهذا اللقب، قائلة :"شرفني أن أحمل لقباً جمالياً من على منبرٍ بيروتيّ لبناني، تشابه عاصمته عاصمتي – كان فيهما صناع الحرف الفينيقيين، ومجد الثقافة العربية، ولقاء الثقافات المشرقية والعربية والعالمية".

وأضافت:" نحن، في بلاد المغرب العربيّ، وفي المملكة المغربية لنا في لبنانَ ومن لبنانَ صلاتٌ تاريخية لم تبدأ مع تجارة الفينيقيين ولم تنتهِ مع أبناء جلدتنا ولغتنا وحضارتنا العرب".

وأردفت أن المسافةَ بين المغرب ولبنانَ لم تكن عربية ومعرفية فقط، بل كان لها علاقة بالشغف الذي اكتسبتها من "تخصصي" في حقل "الضيافة الجويّة" "كمضيفة طيران"، مؤكدة على أن لبنان له في حقول الضيافات البرية والجوية والبحرية أذرع وأدمغة وزّعها في شتى أصقاع المعمورة".

يذكر أن تظاهرة تتويج "ملكة جمال المغرب العربي" لعام 2016،عرفت حضور شخصيات عربية ودولية، تضم عدد من الوجوه الإعلامية والاجتماعية والفنية.



