هذه الفنانة خطبها محمد منير.. وانسحب قبل عقد القران

فاجأت الفنانة والإعلامية المصرية نجلاء بدر جمهورها بإعلانها أن المطرب الكبير محمد منير طلب الزواج منها، وقابل والدتها لطلب يدها لأن والدها كان خارج البلاد، ولكنه انسحب قبل عقد القران مباشرة.

وقالت خلال حوار لها مع الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "الحياة" المصرية إنها تكنّ كل الاحترام لمنير وسعيدة بنجاحه لأنه رمز كبير لمصر مضيفة أنه في حالة الارتباط بمنير، فالعلاقة محكوم عليها بالفشل لفارق السن الكبير بينهما كما أن طبيعة شخصيتيهما مختلفة.

وأشارت إلى أن محمد منير طلب منها في حالة الزواج التوقف عن العمل، وأنه غنى لها أغنية "لما النسيم"، وأنها سعيدة بذلك جدا.

نجلاء بدر أعلنت خطبتها على الهواء مباشرة وفي نفس الحلقة من محمد عفيفي رئيس إحدى الوكالات الإعلانية، ودخل عفيفي الاستديو ليقدم لها الشبكة أمام المشاهدين.

وروى عفيفي تفاصيل تعرّفه على نجلاء بدر، قائلاً: "إنه يعرفها منذ 3سنوات ودار حوار قصير بينهما عبر أحد الأصدقاء ثم تطورت الصداقة لعلاقة حب متبادلة انتهت بإعلان الخطوبة".

نجلاء بدر من مواليد 6 أكتوبر 1974 وهي إعلامية وممثلة مصرية بدأت حياتها المهنية بالعمل في التمثيل من خلال مسلسل "النوة" مع الفنانة "فردوس عبد الحميد" والفنان "كمال أبوريه"، ثم شاركت في مسلسل "هذا الحب العملاق"، إلا أنها اتجهت بعد ذلك للعمل الإعلامي حيث طلبها المخرج "وائل فهمي عبد الحميد" لتقديم برنامج "ما يطلبه المشاهدون" على قناة "أي آر تي" وهي لا تزال طالبة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

في عام 1996 حصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة واتجهت للعمل في عدة فضائيات عربية.

شاركت في العديد من البرامج التي كانت بوابتها للعودة إلى مجال التمثيل، فظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها مسلسل "ريش نعام" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"الصفعة" و"شارع عبد العزيز" و"إحنا الطلبة"، كما شاركت في فيلم "جدو حبيبي".