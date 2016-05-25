علاج طفل تضخم رأسه كحجم كرة قدم

خضع طفل من بنغلاديش مؤخرا لعملية جراحية ناجحة في مدينة نيودلهي ساهمت في تقليص حجم جمجمة كانت تضخمت حتى أصبحت كحجم كرة قدم بسبب مرض غريب.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية التي نقلت الخبر أن رأس الطفل زاد حجمه في العامين الأخيرين ليصبح ثلاثة أضعاف حجم رأس الطفل العادي وليصل وزنه إلى 21 باوند (9 كجم).

تضخم حجم الرأس جعل الطفل عاجزا عن الكلام أو تحريك ذراعيه، الأمر الذي أصبح معه ابتلاع الأكل مهمة شاقة.

والدا الطفل بحثا عن الحل في عدد من القرى القريبة وذهبا به إلى المعالجين الروحانيين، ولكن كل هذه المحاولات لم تفلح بإيجاد علاج أو حل يساعدهما في معالجهما طفلهم.

وبعد محاولات عديدة لعدد من المستشفيات وجدا التشخيص الطبي الصحي لحالة طفلهما التي كانت عبارة عن تزايد السوائل في الجمجمة، الأمر الذي أدى لتضخمها ومتسببا بالضغط على الدماغ ومحدثا به بعض الأضرار، وأجريت له عملية جراحية ناجحة.