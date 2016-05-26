الملكة رانيا تشارك ثانوية للبنات الاحتفال بالاستقلال

انضمت الملكة رانيا العبدالله، اليوم، إلى معلمات وطالبات مدرسة صافوط الثانوية للبنات خلال احتفالهن المدرسي بعيد الاستقلال الـ70 ومئوية الثورة العربية الكبرى.

وفي ساحة المدرسة، تفاعلت الملكة مع أنشطة الطالبات التي أقامت احتفالاً بالمناسبات الوطنية، واشتملت على ترحيب من مديرة المدرسة وكشافة المدرسة، كما اشتملت الأنشطة على أغانٍ وطنية، ولوحت الطالبات بعلم الأردن وراية الثورة العربية الكبرى.

واطلعت الملكة على معرض لمواد التراث الأردني وللصناعات اليدوية من فخار وفسيفساء ونسيج، والتي أنتجت أثناء مشاركة المدرسة في برنامج مساحتي الذي تنفذه مبادرة "مدرستي" لتمكين الشباب على مهارات الحياة وقيم المواطنة ليكونوا أكثر انخراطا وفاعلية في مجتمعاتهم، وشاهدت جلالتها جانباً من أعمال طالبات شاركن في مشروع المواطنة.

ويذكر أن مدرسة صافوط كانت من المدارس المشمولة بمبادرة مدرستي خلال مرحلتها الثانية التي شملت 98 مدرسة في مادبا والبلقاء وجرش وعجلون، ويدرس فيها 230 طالبة.

ونفذ فيها أنشطة متنوعة من خلال مبادرة مدرستي تشمل برامج لكل من مبادرة التعليم الأردنية، والرياضة من أجل التنمية، ومهارات التوظيف، وأنشطة لامنهجية، إضافة إلى الاستفادة من برامج أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين، وكذلك المشاركة في جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، كما شاركت مجموعة من الطالبات في جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية.