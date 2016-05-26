الملك عبد الله يشارك باحتفال عيد استقلال الأردن

شارك الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بالاحتفال الوطني الكبير، الذي أقيم في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد استقلال المملكة السبعين، بحضور الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقدم خلال الحفل الذي حضره عدد من الأمراء والأميرات وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين، عرض بعنوان "قصة الأردن"، جسد مسيرة البناء والعطاء التي مرت بها الدولة الأردنية.

وصاحب عرض "قصة الأردن" مقطوعة موسيقية وصور عبرت عن مراحل تأسيس الدولة الأردنية من الثورة إلى النهضة.

وعزفت أوركسترا موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقطوعتين موسيقيتين بعنوان "معزوفة الثورة العربية الكبرى" و"سيمفونية الشهيد" تم تأليفهما خصيصا للاحتفال بمئوية الثورة العربية الكبرى، وتخليدا لتضحيات أبطال الثورة، ودورهم في نشأة ونهضة المملكة.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم حول كوكبة من أبناء وبنات الوطن ومؤسسات وطنية من رواد العطاء والإنجاز في مختلف القطاعات.

وحضر الحفل عدد من الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، وعدد من ممثلي الفعاليات الشعبية والأحزاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.