تعرف على مخطط ناسا لاستعمار المريخ

كشفت وكالة الفضاء ناسا عن مخطط لاستعمار كوكب المريخ وإيجاد بيئة مناسبة للحياة البشرية.

وسترسل ناسا أول مختبر فضائي مأهول إلى مدار المريخ بحلول عام 2028 لبدء تحويل مزايا هذا الكوكب ليصبح ملائما للحياة بحلول عام 2170.

وسيعمل طاقم من العلماء ورواد الفضاء على تجهيز الكوكب لتمهيد سفر الإنسان إليه وذلك من خلال بناء مصانع تطلق غازات في الغلاف الجوي لرفع درجة حرارة سطح الكوكب، ووضع مرايا ضخمة تعمل على عكس أشعة الشمس نحو قطبي المريخ لإذابة الجليد ونقله إلى المناطق الاستوائية، إضافة إلى بث غازات مختلفة في الغلاف الجوي للمريخ من خلال تفجير قنابل هيدروجينية.

كما سيعملون على زراعة أنواع مختلفة من النباتات والطحالب لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى أوكسجين وبثه في الغلاف الغازي.

وبحسب خطة ناسا، فإن عملية تحويل خصائص كوكب المريخ ليصبح ملائماً للحياة، تتطلب أكثر من 150 عاماً ليصبح مأهولاً بحلول عام 2170 تتعايش فيه جميع أنواع الكائنات من البشر والحيوانات، في بيئة مشابهة للكرة الأرضية تملؤها الخضرة والنباتات والأنهار والبحار.