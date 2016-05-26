هل ما نراه هو "آيفون" في لوحة عمرها أكثر من 3 قرون؟

يعتقد Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الصانعة إلكترونيات على أنواعها، أن جهاز "آيفون" ربما كان معروفا قبل أكثر من 3 قرون، وقالها صراحة لنيلي كرويس، المفوضة الأوروبية السابقة، حين التقى بها الثلاثاء الماضي في مهرجان Start-up Fest الموسيقي بالعاصمة الهولندية أمستردام، ودخلا وقتها في دردشة حول قضايا عدة، وأثناءها سألته: "هل تعلم أين ومتى تم اختراع الآيفون"؟

أجابها مازحا أنه رأى في متحف Rijksmuseum للفنون بأمستردام، وكانت دعته لزيارته برفقتها، لوحة قديمة رسمها فنان، وفيها رجل يحمل بيده ما يشبه جهاز iPhone بحسب ما رددت خبره وسائل إعلام أميركية في اليومين الماضيين.

وكان كوك يظن أن اللوحة رسمها الهولندي رامبرانت، إلا أن الإعلام الأميركي بحث بشأنها ووجد أن اللوحة التي أشار إليها كوك رسمها في 1670 الهولندي Pieter de Hooch واسمها "رجل يسلم رسالة إلى امرأة في قاعة"، وهي التي تنشر "العربية.نت" صورتها البادية ضبابية في الأصل، باعتبار أن الظلال كانت المسيطرة بألوانها القاتمة على المكان.

تلك اللوحة، وهي بارتفاع 59 وعرض 68 سنتيمترا، خرجت إلى الوجود قبل 337 سنة من إنزال "أبل" في 2007 لأول جهاز "آيفون" حين كان ستيف جوبز لا يزال حيا. إلا أن الرسالة بيد حاملها في اللوحة تبدو وكأنها نص مكتوب على جهاز أو لوح صغير، أكثر منه على ورقة، وإذا لم تكن كذلك، فماذا بيد حاملها إذن؟.