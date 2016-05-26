"طائرة الشمس" تنهي 13 جولة ناجحة حول العالم

حطت طائرة "سولار امبلس 2" التي تعمل بالطاقة الشمسية الأربعاء في ولاية بنسلفانيا، منهية بنجاح على الساحل الشرقي للولايات المتحدة المرحلة 13 من جولة حول العالم بدأتها قبل أكثر من عام.

وبقيادة السويسري بيرتران بيكار، حطت الطائرة عند الساعة 20,49 ت.غ في مطار "لوهاي فالي" الدولي، بعد رحلة استغرقت نحو17 ساعة أقلعت من دايتون في شمال الولايات المتحدة، بحسب بث مباشر على موقع "سولار امبلس" الإلكتروني.

وقبيل ذلك، كتب بيكار في تغريدة على تويتر من قمرة القيادة "إنها لحظة رائعة لقد بدأت الاتصال مع المراقبين الجويين في مركز نيويورك لقد عبرنا الولايات المتحدة".

من جهته أكد مساعد الطيار اندريه بورشبيرغ قبيل الهبوط "نحن في حالة نفسية جيدة نحن مستعدون لنيويورك".

وتبعد "سولار امبلس 2" حاليا نحو 150 كلم من تمثال الحرية ومانهاتن.

وستكون نيويورك المحطة الأميركية الأخيرة للطائرة التي ستعبر بعد ذلك الأطلسي لتهبط في أوروبا، قبل أن تعود إلى قاعدتها في أبوظبي من حيث انطلقت في التاسع من مارس 2015.