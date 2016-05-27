بالصور.. هنا سيسكن أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض

تعرض "العربية.نت" صوراً للبيت الذي قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما استئجاره للسكن فيه، بعد مغادرته البيت الأبيض، في يناير المقبل.

وقرر ساكن البيت الأبيض استئجار قصر مساحته 8,200 قدم مربعة في حي كالوراما بالعاصمة الأميركية، ومكون من 8 غرف نوم و9 حمامات.

وفي مارس، أعلن أوباما وزوجته ميشيل أنهما سيبقيان في واشنطن بضع سنوات مقبلة بعد انتهاء الولاية الرئاسية الثانية، منتظرين ابنتهما ساشا حتى تنهي مدرستها. أما البنت الكبرى ماليا فتخرجت وتخطط للالتحقاق في جامعة هارفارد في 2017.

وآخر بيع للعقار كان في مايو 2014 بـ5 ملايين و295 ألف دولار حسب سجلات عقارية.