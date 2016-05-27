قتيل بالرصاص في حفل مغني الراب الأميركي تي آي

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالرصاص مساء الأربعاء بنيويورك أثناء حفل كان نجمه مغني الراب الأميركي "تي اي"، وفق ما افادت الشرطة التي أعلنت لاحقا توقيف مغني راب آخر بتهمة محاولة القتل.

وأظهرت صور بهواتف نقالة جمهورا في حالة ذعر وفوضى يحاول الخروج من نادي ايرفينغ بلازا في قلب مانهاتن، إثر إطلاق نار نحو الساعة 22,15 (02,15 ت غ من الخميس).

وأوضحت الشرطة أن رجلا أصيب في البطن قضى متأثرا بإصابته في المستشفى. وأودع ثلاثة آخرون، اثنان منهم أصيبا بالرصاص، المستشفى للعلاج.

وقالت الشرطة الخميس إنها لا تزال تجهل أسباب ما حدث في حين قال موقعا هيب هوب على الإنترنت إن مغني الراب تروي افي أصيب هو الآخر.

وقالت الشرطة الخميس إنها أوقفت تروي افي واسمه الحقيقي رولاند كولينز بتهمة محاولة القتل اضافة الى حيازة سلاح بدون ترخيص.

وتي اي واسمه الحقيقي كليفورد جوزيف هاريس (35 عاما) مغني راب أميركي شهير. وكان امضى عقوبة بالسجن سبعة اشهر في 2009 لمحاولته شراء رشاشات.

وبعد عامين من ذلك أمضى عشرة اشهر في السجن لمخالفته شروط سراحه الشرطي في قضية مخدرات. وكان حصل على ثلاث جوائز غرامي.