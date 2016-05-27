مسن هندي ينقش 366 علماً على جسده

حول مسن هندي جسده لخريطة نقش عليها 366 علماً لدول عديدة حول العالم.

وقال ريشي (74 عاماً) إنه أراد أن يحقق بذلك رقماً قياسياً لم يسبقه إليه أحد. وشدد على أنه يملك حق الأولوية في 20 مسابقة أخرى واصفاً نفسه بتفاخر بـ"ريشي غينيس".

كما أكد، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أنه "حطم الرقم القياسي في وضع 946 عوداً في فمه، ولأجل ذلك خلعت كل أسناني لأزيد المساحة الفارغة داخل فمي".

ولا تنتهي غرائب هذا الرجل في تحطيم الأرقام القياسية، حيث شرب زجاجة "كاتشاب" كاملة في 39 ثانية فقط، لكن رقمه هذا حطمه رجل ألماني بإنهاء الزجاجة في 32 فقط.

أما المشروع الحالي الذي ينجزه ريشي هذه الأيام هو نقش جسده بصور مجموعة من الزعماء والقادة مثل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والملكة إليزابيث، ولم ينس الزعيم الهندي التاريخي المهاتما غاندي.